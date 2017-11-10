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Александр Дрозденко поздравляет сотрудников органов внутренних дел РФ

10.11.2017 09:52

DrozdenkoДорогие друзья!

10 ноября мы по традиции отмечаем День сотрудника органов внутренних дел.
Искренне поздравляю всех, что кто несёт службу в полиции, в ГИБДД, в следственных органах МВД, во всех структурах, входящих в систему Министерства внутренних дел России, с профессиональным праздником.
Особые поздравления и слова признательности хотел бы адресовать ветеранам МВД, людям огромного жизненного и профессионального опыта, которым они всегда щедро делятся с нынешним поколением сотрудников органов внутренних дел.
От лица правительства Ленинградской области выражаю искреннюю благодарность всем действующим сотрудникам МВД.
Вы с честью исполняете свой долг, несёте непростую, подчас сопряженную с большим риском службу.
От Вашего профессионализма, знаний, личного мужества, умения сострадать чужой беде зависят покой и безопасность наших сограждан.
Не сомневаюсь, что Вы и в дальнейшем будете достойны самых лучших традиций МВД, славной истории российской полиции.
Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел нашего региона новых успехов в службе, счастья, добра, благополучия и надёжного семейного тыла.

С праздником!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

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