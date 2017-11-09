ВИДЕО: Почему в "Ласточке" стало меньше вагонов?

09.11.2017 11:21

В нашу редакцию обратились выборжцы, возмущенные сокращением числа вагонов скоростного электропоезда "Ласточка" сообщением Выборг – Санкт-Петербург. С 1 октября 2017 года их стало пять, а не десять, как было в летний период.

Наш корреспондент переадресовал вопрос специалисту Север-Западной пригородной пассажирской компании.