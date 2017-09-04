8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

"Успех" транслирует "Город. Новости по-выборгски" на 28 канале

04.09.2017 12:44

UspekhВниманию абонентов телекоммуникационной компании «Успех»! Теперь программы выборгского телевидения транслируются на 28 канале. Чтобы их видеть, необходимо произвести автоматический поиск каналов на своих цифровых телеприёмниках или приставках.

Напомним, программа «Город. Новости по-выборгски», «Хронограф», «Прогноз погоды» и другие программы телекомпании выходят в эфир на ТНТ по будням в 19:00, с повтором в 8 и 14 часов, а также в субботу в 19:00.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Сентября 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»