"Успех" транслирует "Город. Новости по-выборгски" на 28 канале

04.09.2017 12:44

Вниманию абонентов телекоммуникационной компании «Успех»! Теперь программы выборгского телевидения транслируются на 28 канале. Чтобы их видеть, необходимо произвести автоматический поиск каналов на своих цифровых телеприёмниках или приставках.

Напомним, программа «Город. Новости по-выборгски», «Хронограф», «Прогноз погоды» и другие программы телекомпании выходят в эфир на ТНТ по будням в 19:00, с повтором в 8 и 14 часов, а также в субботу в 19:00.