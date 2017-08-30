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В день знаний в Выборге состоится Ярмарка досуга

30.08.2017 12:00

Yarmarrka Dosuga1 сентября для учащихся общеобразовательных школ города пройдет ставшая традиционной «Ярмарка досуга».
На стадионе школы № 10 состоится презентация деятельности различных спортклубов и секций Выборга, в том числе спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» и спортивно-молодежного центра «Фаворит», центра тестирования ГТО.

Кроме того, свои кружки и секции представят Дом молодежи, Дворец творчества, Станция юных натуралистов. В программе также презентация Межпоселенческой библиотеки и городской библиотеки А. Аалто. Начало мероприятия в 12.00.

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