В день знаний в Выборге состоится Ярмарка досуга

30.08.2017 12:00

1 сентября для учащихся общеобразовательных школ города пройдет ставшая традиционной «Ярмарка досуга».

На стадионе школы № 10 состоится презентация деятельности различных спортклубов и секций Выборга, в том числе спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» и спортивно-молодежного центра «Фаворит», центра тестирования ГТО.

Кроме того, свои кружки и секции представят Дом молодежи, Дворец творчества, Станция юных натуралистов. В программе также презентация Межпоселенческой библиотеки и городской библиотеки А. Аалто. Начало мероприятия в 12.00.