31 августа в части Выборга не будет холодной воды
29.08.2017 17:37
Предоставление услуг холодного водоснабжения будет ограничено в части Выборга 31 августа с 8 утра до 17:00. Как сообщили нам в Выборгском водоканале, профилактические работы по обслуживанию сетей будут проводиться в Калининском микрорайоне, во многих домах Харитоновского микрорайона, в школе № 3, детском саду № 5 и в Выборгском ресурсном центре.
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