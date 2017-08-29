31 августа в части Выборга не будет холодной воды

29.08.2017 17:37

Предоставление услуг холодного водоснабжения будет ограничено в части Выборга 31 августа с 8 утра до 17:00. Как сообщили нам в Выборгском водоканале, профилактические работы по обслуживанию сетей будут проводиться в Калининском микрорайоне, во многих домах Харитоновского микрорайона, в школе № 3, детском саду № 5 и в Выборгском ресурсном центре.