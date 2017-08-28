В МВД предлагают изменить приоритет при круговом движении
В России могут измениться правила проезда перекрестка с круговым движением, пишет Российская газета. Инициатором законопроекта выступило МВД, которое ссылается при этом на опыт европейских стран. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на интернет-портале проектов нормативных актов.
По нынешним правилам, находящийся на перекрестке водитель пользуется преимуществом перед въезжающими туда машинами только при наличии знака "Круговое движение" в сочетании со знаком "Уступите дорогу" или "Движение без остановки запрещено".
Поправки должны законодательно закрепить принцип "на круге - главный", вне зависимости от того, установлены ли знаки перед таким перекрестком или нет.
В МВД рассчитали, что при такой организации проезда пропускная способность дорог должна вырасти.
В настоящее время документ находится на стадии публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.
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