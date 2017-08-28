31 августа в Доме культуры подведут итоги работы трудовых бригад
Торжественная церемония подведения итогов фестиваля «Чистый город» пройдет 31 августа в Доме культуры г. Выборга.
260 выборгских подростков в возрасте от 14 до 18 лет в течение лета занимались благоустройством парковых зон, стадионов, воинских захоронений, мемориалов, памятников, уборкой пляжных зон и мест массового отдыха. Лучшие работники и бригадиры будут награждены памятными призами и дипломами, после чего трудовые бригады продемонстрируют подготовленные творческие номера. Начало в 11 часов.
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