Выборгский школьник Николай Парфенов в тройке победителей Всероссийского киберспортивного турнира
Завершился первый летний онлайн-чемпионат по киберспорту от Дневник.ру и Selectel «Битва школ». Порядка 550 учебных заведений России, работающих с цифровой образовательной платформой «Дневник.ру» и Школьным порталом Московской области, подали заявки на участие в турнире. Состязания проходили в шести играх: Dota2, World of Tanks, Hearthstone, League of Legends, Overwatch и FIFA 17. В тройке победителей в дисциплине FIFA 17 оказался ученик выборгской школы № 37 Николай Парфенов, завоевавший бронзу.
«Недавно киберспорт стал официально признанным видом спорта в России. Сегодня в стране формируются школьные и студенческие лиги, специальные секции, региональные федерации. Стереотипы о «геймерах» постепенно разрушаются. Ведь многие современные игры развивают аналитические способности, память, воображение, а также лидерские качества и навыки работы в команде. Заставляют нестандартно мыслить, прогнозировать, – отмечает генеральный директор компании Дневник.ру Гавриил Леви.
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