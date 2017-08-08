Фонд "Дикони" проводит акцию "Собери ребенка в школу"

08.08.2017 10:42

Акцию "Собери ребенка в школу" проводит выборгский благотворительный фонд «Дикони». Она направлена на оказание помощи малоимущим и многодетным семьям, у которых нет возможности самостоятельно подготовить детей к новому учебному году.

Желающие помочь могут принести в «Дикони» школьные и спортивные вещи, как новые, так и бывшие в употреблении; приобрести канцелярские товары. Там также с удовольствием примут хорошую детскую литературу. Подробную информацию о том, какие конкретно товары необходимы школьникам, можно узнать в фонде «Дикони» по адресу: ул. Кривоносова, 15 или по телефону 92-119.