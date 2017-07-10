Подросткам разрешили с 14 лет совмещать учебу с работой

10.07.2017 16:43

Подростки при желании могут совмещать учебу с подработкой в свободное время. 1 июля вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, определяющие, на каких условиях разрешено подрабатывать школьникам старше 14 лет. Они вправе трудоустраиваться официально - с заключением трудового договора. Однако не могут работать в игорном и ресторанном бизнесе, а также в ночное время, в выходные и праздничные дни. Кроме того, подростку должен предоставляться ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное для него время.