В России вступил в силу новый порядок регистрации автомобилей

10.07.2017 09:46

С 10 июля будет проще поставить на учет в ГИБДД автомобиль с нечитаемым VIN-номером. Такая новация содержится в приказе МВД, который вступил в силу 10 июля 2017 года, пишет "Российская газета". Внесены и другие изменения. Так, тем, кто записался на прием через портал госуслуг, для регистрации машины потребуется пройти на одну процедуру меньше. А инвалидам не только обеспечат сурдопереводчика, если он требуется, но даже разрешат войти в помещение подразделения с собакой-поводырем.