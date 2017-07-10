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В России вступил в силу новый порядок регистрации автомобилей

10.07.2017 09:46

GIBDDС 10 июля будет проще поставить на учет в ГИБДД автомобиль с нечитаемым VIN-номером. Такая новация содержится в приказе МВД, который вступил в силу 10 июля 2017 года, пишет "Российская газета". Внесены и другие изменения. Так, тем, кто записался на прием через портал госуслуг, для регистрации машины потребуется пройти на одну процедуру меньше. А инвалидам не только обеспечат сурдопереводчика, если он требуется, но даже разрешат войти в помещение подразделения с собакой-поводырем.

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