Как мы будем оплачивать единые квитанции за услуги ЖКХ?

07.07.2017 15:53

Слияние квитанций за капитальный ремонт и воду, произошедшее в Выборгском районе, обсудили на встрече главы районной администрации Геннадия Орлова с руководством областного Единого информационно-расчетного центра. Руководитель ведомства Денис Шабарин сообщил, что в настоящее время идет работа по формированию единого платежного документа. В него войдут все жилищно-коммунальные услуги. Собственники получат возможность оплачивать их как в полном объеме, так и частями. Подробности – в итоговой программе «Город» сегодня в 19 часов на ТНТ.