Эпидемиологи запрещают выборжцам купаться на городском пляже

07.07.2017 15:25

Вода в реке Рощинке пригодна для купания, а в Выборгском заливе – нет. Об этом нам сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Территориальный Центр гигиены и эпидемиологии регулярно контролирует качество воды на пляжах и исторически сложившихся местах купания и массового отдыха. По состоянию на 5 июля 2017 года в Выборгском районе можно купаться только в реке Рощинке. Вода здесь полностью соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

А вот на городском пляже Выборга, расположенном на Смоляном мысу, купаться запрещено. Качество воды здесь пока далеко от нормы. Эпидемиологи рекомендовали городским властям установить на пляже аншлаги, запрещающие купание.

Специалисты напоминают: употребление воды из открытых водоемов для питья, а также заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.