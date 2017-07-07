8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Эпидемиологи запрещают выборжцам купаться на городском пляже

07.07.2017 15:25

Gorodskoy Plyazh070717Вода в реке Рощинке пригодна для купания, а в Выборгском заливе – нет. Об этом нам сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Территориальный Центр гигиены и эпидемиологии регулярно контролирует качество воды на пляжах и исторически сложившихся местах купания и массового отдыха. По состоянию на 5 июля 2017 года в Выборгском районе можно купаться только в реке Рощинке. Вода здесь полностью соответствует требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
А вот на городском пляже Выборга, расположенном на Смоляном мысу, купаться запрещено. Качество воды здесь пока далеко от нормы. Эпидемиологи рекомендовали городским властям установить на пляже аншлаги, запрещающие купание.
Специалисты напоминают: употребление воды из открытых водоемов для питья, а также заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Более новые статьи:

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Июля 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Голосование

Идеальный отпуск для вас – это…

Advertising

Рассылка 'Новости Выборга, Выборгского района и Ленинградской области'
Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»