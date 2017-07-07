Малые МФЦ расширяют перечень услуг
Удаленные рабочие места многофункционального центра «Мои документы» в Выборгском районе Ленобласти расширили перечень предоставляемых услуг.
Теперь в мини-МФЦ доступны услуги Фонда социального страхования: обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, получение пособия по беременности и родам или уходу за ребенком в случае прекращения деятельности страхователя; регистрация или снятие с учета страхователей физических лиц.
На сегодня удаленные рабочие места многофункционального центра открыты во всех поселениях Выборгского района. Их адреса и режим работы можно узнать на официальном сайте областного МФЦ или уточнить по телефону 8-800-500-00-47 (звонок бесплатный).
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