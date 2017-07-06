06.07.2017 17:30

Список имен, которые жители Выборгского района чаще других дают своим детям, уже несколько остаётся практически неизменным. У мальчиков лидируют Максим, Александр, Артём. У девочек – Анастасия, Анна, Ксения. За 6 месяцев 2017-го сотрудники районного управления ЗАГС регистрировали и такие редкие имена, как Божена, Владислава, Илиана. А также Аникей, Евсей, Мартин, Эрик.

Всего за этот период зарегистрировано 842 рождения, в том числе восемь двоен. Мальчиков родилось немногим больше, чем девочек.