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«Дикони» приглашает на раздачу одежды для детей и взрослых

06.07.2017 16:16

Dikoni fondНа бесплатную раздачу вещей для детей и взрослых приглашает выборгский благотворительный фонд «Дикони». Получить одежду и обувь могут многодетные семьи и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Фонд находится на ул. Кривоносова, 15. Вещи выдают с 10 до 20 часов.

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