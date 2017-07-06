«Дикони» приглашает на раздачу одежды для детей и взрослых

06.07.2017 16:16

На бесплатную раздачу вещей для детей и взрослых приглашает выборгский благотворительный фонд «Дикони». Получить одежду и обувь могут многодетные семьи и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Фонд находится на ул. Кривоносова, 15. Вещи выдают с 10 до 20 часов.