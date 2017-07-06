Роспотребнадзор опубликовал список производителей «молочного» фальсификата

06.07.2017 10:02

На территории Ленинградской области может реализовываться фальсифицированная молочная продукция – молоко и сливочное масло. Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало список производителей, отсутствующих по адресам, указанным на упаковке молочных продуктов и в товаросопроводительных документах:

В «черный» список Роспотребнадзора попали:

- ООО «РиК», фактический адрес: г. Воронеж, ул. Кропоткина, 15;

- ООО «Молочный край», Челябинская обл., ЗАТО, г. Озерск, ул.

Кыштымская, 8;

- ООО «Корпорация «Битум»», Челябинская обл., ЗАТО, г. Озерск, ул. Кыштымская, 8а;

- ООО «Торговый дом «Белая ферма»», Челябинская обл., ЗАТО, г. Озерск, ул. Индустриальная, 10;

- ООО «СбытПродСервис», Челябинская обл., ЗАТО, г. Озерск, ул. Индустриальная, 10;

- ООО «Волгомолоко», ТМ «Молочный гость» и ТМ «Дмитровский молочный завод», фактический адрес: Саратовская обл., пос. Расково, Сокурский тракт, Промзона тер.; юридический адрес: Саратовская обл., пос. Расково, Сокурский тракт, д.1/1, оф.301,

- СПССК «Агропродукт», фактический адрес: Саратовская обл., пос. Расково, Сокурский тракт, Промзона тер.; юридический адрес: Саратовская обл., пос. Расково, Сокурский тракт, д. 1/1, оф.302.

В случае обнаружения на прилавках магазинов продукции вышеуказанных производителей жителей просят проинформировать об этом специалистов Управления - для принятия мер по изъятию фальсификата из оборота.