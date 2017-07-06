Роспотребнадзор опубликовал список производителей «молочного» фальсификата
На территории Ленинградской области может реализовываться фальсифицированная молочная продукция – молоко и сливочное масло. Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало список производителей, отсутствующих по адресам, указанным на упаковке молочных продуктов и в товаросопроводительных документах:
В «черный» список Роспотребнадзора попали:
- ООО «РиК», фактический адрес: г. Воронеж, ул. Кропоткина, 15;
- ООО «Молочный край», Челябинская обл., ЗАТО, г. Озерск, ул.
Кыштымская, 8;
- ООО «Корпорация «Битум»», Челябинская обл., ЗАТО, г. Озерск, ул. Кыштымская, 8а;
- ООО «Торговый дом «Белая ферма»», Челябинская обл., ЗАТО, г. Озерск, ул. Индустриальная, 10;
- ООО «СбытПродСервис», Челябинская обл., ЗАТО, г. Озерск, ул. Индустриальная, 10;
- ООО «Волгомолоко», ТМ «Молочный гость» и ТМ «Дмитровский молочный завод», фактический адрес: Саратовская обл., пос. Расково, Сокурский тракт, Промзона тер.; юридический адрес: Саратовская обл., пос. Расково, Сокурский тракт, д.1/1, оф.301,
- СПССК «Агропродукт», фактический адрес: Саратовская обл., пос. Расково, Сокурский тракт, Промзона тер.; юридический адрес: Саратовская обл., пос. Расково, Сокурский тракт, д. 1/1, оф.302.
В случае обнаружения на прилавках магазинов продукции вышеуказанных производителей жителей просят проинформировать об этом специалистов Управления - для принятия мер по изъятию фальсификата из оборота.
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