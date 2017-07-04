Билет на электричку льготники могут купить за десять суток до поездки

04.07.2017 15:57

Изменился срок предварительного оформления разовых документов для проезда в электричках. Для удобства пассажиров Северо-Западная пригородная пассажирская компания увеличила его до 10 суток, не считая дня продажи. Таким правом могут воспользоваться региональные льготники, проживающие в Ленобласти или имеющие регистрацию по месту пребывания на территории региона.