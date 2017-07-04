04.07.2017 11:53

12 июля в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Ленинградской области пройдет День единого приема граждан. Он будет проводиться как в областном Управлении, так и во всех структурных подразделениях с 14 до 20 часов. Граждане смогут получить информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам и способах её оплаты, подробные разъяснения по вопросам исполнительного производства, а также другим вопросам, входящим в компетенцию Службы судебных приставов. При обращении необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям граждан и юридических лиц также документ, подтверждающий их полномочия.

Предварительная запись на личный прием к руководству УФССП России по Ленинградской области осуществляется по рабочим дням с 3 по 11 июля с 9 до 18 часов по телефону: 8 (812) 332-98-14.

Управление ФССП России по Ленинградской области находится по адресу: г. Санкт-Петербурга, В.О., Большой пр., 80, лит. Б.