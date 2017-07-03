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Более 20 дворов в Выборге будут благоустроены в этом году

03.07.2017 16:52

Detskaya Ploschadka03071727 заявок на благоустройство дворовых территорий поступило от жителей Выборга в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Наиболее востребованные работы – ремонт дворовых проездов, установка урн, освещения, обустройство детских и спортивных площадок, вырубка аварийных деревьев, организация парковок. Каждая заявка была рассмотрена на заседании общественной комиссии.
По итогам заседания приняты решения о включении в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год более 20 дворовых территорий. Это ул. Большая Каменная, 9; ул. Куйбышева, 21; Приморское шоссе, 36; ул. Кривоносова, 13а и 13б; ул. Спортивная, 10; ул. Ушакова, 10; ул. Сторожевой башни, 18; ул. Сержантская, 4; ул. Декабриста Лунина, 4; ул. Гагарина, 39; пр. Победы, 37; ул. Приморское шоссе, 10; ул. Васильева, 11; ул. Сержантская, 2; ул. Гагарина, 45; ул. Приморская, 52; ул. Рубежная, 17; ул. Офицерская, 14; ул. Большая Каменная, 9/4; ул. Кривоносова, 11б.

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