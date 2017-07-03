Котельную на Маяковского останавливают на две недели

03.07.2017 12:04

С 4 июля на ежегодный профилактический ремонт остановят котельную, расположенную на улице Маяковского. Продлится он две недели – до 17 июля включительно. Гидравлические испытания тепловых сетей будут производиться 6 июля с 08 до 17 часов. В случае возникновения аварий жителей просят звонить по телефонам 2-09-74 и 2-09-79.

Фото: Выборгтеплоэнерго