В единую квитанцию за услуги ЖКХ вошла плата за будущий капремонт (ВИДЕО)
Получив очередные квитанции на оплату услуг, горожане оказались немало удивлены. В один документ с водоснабжением и водоотведением включена строка "плата за капитальный ремонт".
Разъяснения сегодня давали в управлении единого информационно-расчетного центра по Выборгскому району.
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