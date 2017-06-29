В единую квитанцию за услуги ЖКХ вошла плата за будущий капремонт (ВИДЕО)

29.06.2017 17:50

Получив очередные квитанции на оплату услуг, горожане оказались немало удивлены. В один документ с водоснабжением и водоотведением включена строка "плата за капитальный ремонт".

Разъяснения сегодня давали в управлении единого информационно-расчетного центра по Выборгскому району.