Аферисты продолжают обманывать выборгских пенсионеров

27.06.2017 18:01

В Выборге орудуют аферисты. По нашим сведениям, в Южном микрорайоне они ходят по квартирам и, представляясь медработниками, навязывают пенсионерам различную медицинскую технику. Ссылаясь на участковых врачей, мошенники убеждают пожилых людей в необходимости приобретения того или иного прибора. При этом цена, по сравнению с реальной, может быть завышена в разы.

Представители Выборгской межрайонной больницы призывают горожан быть бдительными и напоминают, что врачи не занимаются ни рекламой, ни торговлей. А покупать товары медицинского назначения специалисты рекомендуют исключительно в аптеках и специализированных магазинах.