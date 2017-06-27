Аферисты продолжают обманывать выборгских пенсионеров
В Выборге орудуют аферисты. По нашим сведениям, в Южном микрорайоне они ходят по квартирам и, представляясь медработниками, навязывают пенсионерам различную медицинскую технику. Ссылаясь на участковых врачей, мошенники убеждают пожилых людей в необходимости приобретения того или иного прибора. При этом цена, по сравнению с реальной, может быть завышена в разы.
Представители Выборгской межрайонной больницы призывают горожан быть бдительными и напоминают, что врачи не занимаются ни рекламой, ни торговлей. А покупать товары медицинского назначения специалисты рекомендуют исключительно в аптеках и специализированных магазинах.
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