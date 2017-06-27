В воскресенье под Выборгом увековечат память Константина Шестакова

27.06.2017 11:23

Тропу Героя Советского Союза Константина Шестакова откроют под Выборгом. Военно-патриотический маршрут презентовали его авторы - представители Офицерского собрания 30-го Гвардейского армейского корпуса и Совета ветеранов Выборгского района. Мероприятия пройдут в предстоящее воскресенье, 2 июля. В программе - открытие памятного знака и мемориальной доски, проход по тропе, выставка оружия, масштабная военно-историческая реконструкция у мемориала «Петровка».

Герой Советского Союза Константин Шестаков погиб 27 июня 1944 года, совершив подвиг на высоте 43,2. Похоронен в братской могиле на Петровке.