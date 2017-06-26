С 30 июня запрещается вылавливать более 5 кг леща в сутки
Ограничения для рыбаков-любителей, определенные Минсельхозом, начнут действовать с 30 июня 2017 года. В водоемах Ленинградской области в сутки можно будет вылавливать по 5 кг корюшки, щуки и леща и по 5 штук судаков. Лимит для остальных видов рыбы – в сумме не более 10 кг. Для нарушителей предусмотрены штрафные санкции.
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