С 30 июня запрещается вылавливать более 5 кг леща в сутки

26.06.2017 11:04

Ограничения для рыбаков-любителей, определенные Минсельхозом, начнут действовать с 30 июня 2017 года. В водоемах Ленинградской области в сутки можно будет вылавливать по 5 кг корюшки, щуки и леща и по 5 штук судаков. Лимит для остальных видов рыбы – в сумме не более 10 кг. Для нарушителей предусмотрены штрафные санкции.