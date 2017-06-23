Новый спорткомплекс в Выборге откроют к концу года

23.06.2017 11:12

Спорткомплекс на въезде в Выборг планируют открыть до конца года. Строительные работы на объекте продолжаются. Согласно госконтракту, первый этап стройки должен был закончиться ещё в ноябре 2016-го. Но управление строительства Ленобласти, осуществляющее надзор, предъявило ряд замечаний по качеству выполненных работ. На данный момент подрядчик устраняет недостатки.

Как рассказал заместитель главы районной администрации Николай Шишкин, срок сдачи первой очереди строительства постоянно переносится, но до конца 2017 года объект планируют ввести в строй.

Что касается второго этапа строительства - возведения ледовой арены, то, по мнению специалистов, проект, выполненный еще в 2011 году, на сегодня устарел. Объявлен конкурс на выбор подрядчика, который проведет его корректировку.

Более новые статьи: Прогноз погоды на выходные дни