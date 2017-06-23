В августе 2017-го Выборгская епархия отметит 125-летие
Торжества по случаю 125-летия Выборгской епархии пройдут 18-19 августа 2017 года и будут приурочены к празднику Преображения Господня, в честь которого освящен кафедральный собор Выборга.
В рамках празднования состоятся выступление архиерейского хора, ярмарка народных промыслов, концертная программа, будет работать передвижная выставка.
Выборгская епархия – одна из четырех самостоятельных епархий Санкт-Петербургской митрополии. В ее состав входит пять благочиний с 69 приходами. В епархии - 34 строящихся храма.
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