В августе 2017-го Выборгская епархия отметит 125-летие

23.06.2017 11:04

Торжества по случаю 125-летия Выборгской епархии пройдут 18-19 августа 2017 года и будут приурочены к празднику Преображения Господня, в честь которого освящен кафедральный собор Выборга.

В рамках празднования состоятся выступление архиерейского хора, ярмарка народных промыслов, концертная программа, будет работать передвижная выставка.

Выборгская епархия – одна из четырех самостоятельных епархий Санкт-Петербургской митрополии. В ее состав входит пять благочиний с 69 приходами. В епархии - 34 строящихся храма.