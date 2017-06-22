В воскресенье на Красной площади Выборга можно сделать тест на ВИЧ

22.06.2017 16:12

Выборгский межрайонный наркодиспансер 25 июня проверит кровь на ВИЧ у всех желающих. Медицинская передвижная лаборатория будет работать на Красной площади Выборга с 10 до 16 часов. Волонтёры расскажут прохожим о последствиях употребления наркотиков. Мероприятие пройдет в рамках акции «Область без наркотиков».

О фактах незаконного распространения наркотиков, содержания наркопритонов и употребления запрещенных веществ следует сообщать по телефону 3-03-07. Также можно оставить анонимное сообщение на сайте главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.