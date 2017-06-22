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На выборгском автовокзале откроется касса активации социальных проездных

22.06.2017 15:55

ProezdnoiВ Выборге планируют открыть дополнительные кассы активации единых социальных проездных билетов. Об этом сообщил заместитель главы районной администрации Николай Шишкин. Предполагается, что одна из них будет работать на автовокзале.
На сегодняшний день из 22 почтовых отделений Выборгского района, осуществляющих по договору с администрацией реализацию единых социальных проездных билетов, эту услугу предоставляют только 11. Такая ситуация сложилась из-за внедрения нового программного обеспечения, которая не совместима с программой активации единых проездных.
По словам Николая Шишкина, районную администрацию представители почты заверили, что в Выборге будут работать три пункта активации билетов, также эту услугу можно будет получить и в районе.

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