Успей проголосовать за проект благоустройства Выборга

22.06.2017 11:31

У жителей Выборга осталось совсем немного времени, чтобы выбрать лучший, на их взгляд, проект благоустройства города. Напомним, голосование запущено на сайте районной администрации vbglenobl.ru. В разделе "Формирование комфортной городской среды" можно поддержать поступившие предложения или выдвинуть свой вариант.

В конкурсном отборе участвуют: бульвар Кутузова, Прогонный сквер, набережная 40-летия ВЛКСМ. Также предлагается организация спортивных площадок на Большой Каменной и Изогнутой, возле жилых домов на улице Приморской и проспекте Победы. Есть варианты обустройства детских городков на улицах Парковой, Уральской. А на улице Гагарина предложено благоустроить лесопарковую зону.

Голосование продлится до 24 июня.