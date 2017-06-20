Финский шенген: когда нормализуется ситуация со сроками выдачи
Срок ожидания финских шенгенских виз постепенно сокращается, и привычные сроки выдачи вернутся в норму осенью этого года. Об этом Фонтанке.фи рассказала генконсул Финляндии Анне Ламмила.
По ее словам, финская дипмиссия делает все возможное, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию после резко возросшего спроса на финские визы. Выделено 40 новых сотрудников в визовый центр МИД Финляндии в городе Коувола для обработки визовых заявлений, а летом сезонные работники прибудут и в консульство.
«Ситуация нормализуется осенью. Надеемся, что мы сможем все делать быстрее, но вряд ли это произойдет в течение лета и летних отпусков», - предположила генеральный консул.
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