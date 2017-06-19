Штраф за то, что не пропустил пешехода, увеличат на тысячу рублей

19.06.2017 16:21

Штраф за непредоставление водителем преимущества в движении пешеходам увеличат. Госдума приняла в первом чтении соответствующий правительственный проект закона, сообщает «Российская газета». Административный штраф в случае, если автомобилист не пропустил пешехода, повысится до 2,5 тыс. рублей. Сейчас его размер не может варьироваться и составляет 1,5 тыс. рублей.

Необходимость усиления административной ответственности в кабинете министров обосновали неэффективностью действующих норм. Это подтверждается ростом количества возбужденных дел и аварийности.