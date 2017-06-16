Будьте бдительны: активизировались телефонные мошенники

16.06.2017 17:00

Администрация Выборгского района призывает граждан быть бдительными. В последние несколько дней жителям города и района звонят мошенники и, представляясь сотрудниками администрации, предлагают приобрести тот или иной товар или воспользоваться какой-либо услугой. В пресс-службе районной администрации подчеркнули, что телефонные звонки с такими предложениями - не что иное как мошенничество.

Если вам поступают подобного рода предложения, необходимо обратиться в дежурную часть полиции либо позвонить по телефону единой дежурно-диспетчерской службы Выборгского района 2-21-75. Будьте осторожны и не идите на поводу у мошенников!