Выборжцы вправе выбрать понравившийся проект благоустройства города

16.06.2017 12:21

Проект благоустройства Выборга обсуждают горожане. Голосование запущено на сайте районной администрации, где можно поддержать поступившие предложения или выдвинуть свой вариант.

В конкурсном отборе участвуют территории, находящиеся в разных частях Выборга. Это бульвар Кутузова, Прогонный сквер, набережная 40-летия ВЛКСМ. Также предлагается организация спортивных площадок на Большой Каменной и Изогнутой, возле жилых домов на улице Приморской и проспекте Победы. Есть варианты обустройства детских городков на улицах Парковой, Уральской. А на улице Гагарина предложено благоустроить лесопарковую зону. Голосование продлится до 24 июня.