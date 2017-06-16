Выборжцы вправе выбрать понравившийся проект благоустройства города
Проект благоустройства Выборга обсуждают горожане. Голосование запущено на сайте районной администрации, где можно поддержать поступившие предложения или выдвинуть свой вариант.
В конкурсном отборе участвуют территории, находящиеся в разных частях Выборга. Это бульвар Кутузова, Прогонный сквер, набережная 40-летия ВЛКСМ. Также предлагается организация спортивных площадок на Большой Каменной и Изогнутой, возле жилых домов на улице Приморской и проспекте Победы. Есть варианты обустройства детских городков на улицах Парковой, Уральской. А на улице Гагарина предложено благоустроить лесопарковую зону. Голосование продлится до 24 июня.
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- 18 января выборжцев к месту водоосвящения доставит специальный автобус
- Прогноз погоды на 26 апреля
- Федеральная таможенная служба и Русская Православная Церковь подписали соглашение о сотрудничестве
- В 2016 году в Выборгском районе построят пять домов для «переселенцев» из аварийного фонда
- В плодах мандаринов из Аргентины обнаружены живые личинки