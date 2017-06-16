Детский абонементный билет начнет действовать в электричках с 20 июня

16.06.2017 10:22

Северо-Западная пригородная пассажирская компания с 20 июня 2017 года вводит в обращение абонементный билет «Детский». Он дает право многократного проезда в пригородном поезде ребенку в возрасте

от 5 до 7 лет и действует во все дни недели в течение 30 календарных дней. Доступна услуга предварительной продажи.

Приобрести абонементный билет можно как в день поездки, так и заблаговременно, но не ранее чем за 30 дней до начала его действия.

Со списком маршрутов, в пределах которых производится оформление детского абонементного билета, можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД».

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