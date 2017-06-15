Школьники и студенты поедут в электричках за полную стоимость

15.06.2017 11:22

Северо-Западная пригородная пассажирская компания сообщила о том, что в полночь с 15 на 16 июня заканчивается период льготного оформления и действия со скидкой 50% проездных документов школьникам и студентам. Речь идёт о поездах пригородного сообщения, курсирующих по территории Петербурга, Ленинградской и Мурманской областей, а также республики Карелия. С 16 июня вышеназванные категории льготников должны оплачивать проезд в электричке в полном размере.