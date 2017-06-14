Список улиц Выборга, где запланирован дорожный ремонт

14.06.2017 11:13

В текущем году в Выборге, по данным районного комитета по дорожному хозяйству, основной дорожный ремонт запланирован по следующим адресам:

• ул. Васильева (от Одесского пер. до ул. Крепостной),

• ул. Кленовая,

• Хельсинкское шоссе,

• ул. Травяная (от дома № 11 по ул. Травяной до ул. Круговой),

• ул. Круговая (включая часть Приморского шоссе и перекрестка с ул. Гагарина),

• проспект Победы (от ул. Приморской до ул. Гагарина),

• ул. Гагарина (от ул. Крепостной до пересечения с ул. Приморской),

• перекресток Ильинской и Маяковской,

• ул. Вокзальная,

• ул. Мира.

Работы будут проводиться по мере заключения контрактов, сообщает пресс-служба районной администрации.