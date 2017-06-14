Список улиц Выборга, где запланирован дорожный ремонт
В текущем году в Выборге, по данным районного комитета по дорожному хозяйству, основной дорожный ремонт запланирован по следующим адресам:
• ул. Васильева (от Одесского пер. до ул. Крепостной),
• ул. Кленовая,
• Хельсинкское шоссе,
• ул. Травяная (от дома № 11 по ул. Травяной до ул. Круговой),
• ул. Круговая (включая часть Приморского шоссе и перекрестка с ул. Гагарина),
• проспект Победы (от ул. Приморской до ул. Гагарина),
• ул. Гагарина (от ул. Крепостной до пересечения с ул. Приморской),
• перекресток Ильинской и Маяковской,
• ул. Вокзальная,
• ул. Мира.
Работы будут проводиться по мере заключения контрактов, сообщает пресс-служба районной администрации.
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