Система-112 тестируется на территории трех районов Ленобласти

14.06.2017 09:49

Еще в 1998 году Российская Федерация, совместно со странами Европейского союза, подписала телекоммуникационное соглашение, где говорится о том, что единым номером экстренного вызова оперативных служб будет номер «112». В настоящее время на территории Ленинградской области данная система запущена в тестовом режиме. Ведется работа по переводу её в режим полноценного функционирования.

На сегодняшний день Система-112 находится в тестовой эксплуатации пока в трех районах - Волосовском, Кировском и Приозерском.

На сегодня дозвониться до специалистов «Системы-112» можно по телефону 456-1-112, сообщили нам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленинградской области.