Время ожидания финской визы немного сократилось

13.06.2017 12:16

Если подать заявление на финский шенген на этой неделе, то визу можно будет получить через 34 - 35 дней. Это на пять дней меньше, чем неделей ранее, подсчитали на Фонтанке.фи.

В Генконсульстве Финляндии пока не обещают стабилизации сложившейся ситуации - когда ежедневно обрабатывать успевают 2 - 3 тысячи заявлений, в то время как поступает их 3 – 4 тысячи.