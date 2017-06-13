Время ожидания финской визы немного сократилось
Если подать заявление на финский шенген на этой неделе, то визу можно будет получить через 34 - 35 дней. Это на пять дней меньше, чем неделей ранее, подсчитали на Фонтанке.фи.
В Генконсульстве Финляндии пока не обещают стабилизации сложившейся ситуации - когда ежедневно обрабатывать успевают 2 - 3 тысячи заявлений, в то время как поступает их 3 – 4 тысячи.
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