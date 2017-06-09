В пятницу вечером ожидается наплыв туристов на границе

09.06.2017 11:02

Предстоящие длинные выходные в Российской Федерации неизбежно отразятся на увеличении пассажиропотока через российско-финляндскую границу. Об этом предупреждает Пограничная охрана Финляндии.

Предполагается, что пик движения на выезд из России будет наблюдаться в пятницу вечером и в субботу. Возвращаться домой россияне будут в основном в понедельник, 12 июня. Поэтому возможно возникновение очередей легковых машин на пограничных переходах.

Пограничная охрана Финляндии подготовилась к активному движению через границу в эти дни. Но всё же время на поездку следует резервировать с запасом или рассмотреть возможность пересечения границы вне наиболее загруженных часов работы пропускных пунктов, предупреждают пограничники.

Необходимо также учитывать расхождения в финском и российском законодательстве: антирадары и радар-детекторы, так же как и многие другие средства личной самообороны, в Финляндии строго запрещены.