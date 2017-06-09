В пятницу вечером ожидается наплыв туристов на границе
Предстоящие длинные выходные в Российской Федерации неизбежно отразятся на увеличении пассажиропотока через российско-финляндскую границу. Об этом предупреждает Пограничная охрана Финляндии.
Предполагается, что пик движения на выезд из России будет наблюдаться в пятницу вечером и в субботу. Возвращаться домой россияне будут в основном в понедельник, 12 июня. Поэтому возможно возникновение очередей легковых машин на пограничных переходах.
Пограничная охрана Финляндии подготовилась к активному движению через границу в эти дни. Но всё же время на поездку следует резервировать с запасом или рассмотреть возможность пересечения границы вне наиболее загруженных часов работы пропускных пунктов, предупреждают пограничники.
Необходимо также учитывать расхождения в финском и российском законодательстве: антирадары и радар-детекторы, так же как и многие другие средства личной самообороны, в Финляндии строго запрещены.
Более старые статьи:
- Прогноз погоды на 9 июня
- Выборгских автомобилистов проверяют на наличие долгов перед государством
- Руководитель следственного отдела по г. Выборгу проведет прием граждан в Рощино
- Спасатели проверят берега на наличие несанкционированных детских палаточных лагерей
- Жители Южного микрорайона Выборга на две недели останутся без горячей воды
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- В МВД предлагают упростить выдачу россиянам внутренних и заграничных паспортов
- С 6 сентября при покупке льготного билета на поезд справка из школы не нужна
- Губернатор в очередной раз пообщался с жителями региона по телефону
- В Выборге открылся новый банк
- Перекрестки Выборга оборудуют пешеходными ограждениями