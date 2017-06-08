Спасатели проверят берега на наличие несанкционированных детских палаточных лагерей

08.06.2017 12:26

Начальник Выборгского отделения центра ГИМС Сергей Нечаин призвал глав поселений Выборгского района обращать внимание на палаточные детские лагеря на берегах водоемов и сообщать в МЧС о несанкционированных стоянках. Вопрос безопасности людей на водных объектах обсуждали на очередном совещании с главами администраций городских и сельских поселений. Специалисты ГИМС и спасатели уже освидетельствовали пляжи в Выборге, поселках Советском и Рощино. Как рассказал Сергей Нечаин, на очереди – базы стоянки для маломерных судов, а также береговые линии, которые проверят на предмет наличия несанкционированных детских палаточных лагерей.