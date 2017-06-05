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День кораблестроителя в России будут отмечать 29 июня

05.06.2017 12:13

VSZ obshchiy vidВ России появился новый профессиональный праздник - День кораблестроителя. Отмечать его будут 29 июня. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте Кабмина. Дата выбрана не случайно. 29 июня 1667 года был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве корабля «Орёл». Согласно заключению Российского исторического общества, это был первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу.
Установление нового профессионального праздника важно для многих жителей Выборга. Ведь Выборгский судостроительный завод является одной из крупнейших верфей на Северо-Западе России.

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