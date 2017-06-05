Жители Выборга могут сдать отпечатки пальцев

05.06.2017 12:02

В УМВД России по Выборгскому району Ленобласти пройти добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию с составлением дактилоскопической карты можно по адресу: Выборг, Ленинградский проспект, 13.

Телефон для справок – 8 (81378) 3-03-07.

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