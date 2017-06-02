В центральном парке Выборга открылся общественный туалет

02.06.2017 12:05

Общественный туалет открылся накануне в Выборге. Он находится в центральном парке и соседствует с Городком аттракционов. Туалет платный: стоимость посещения составляет 30 рублей. Впоследствии в городе будут установлены указатели, чтобы жителям и гостям было легче найти данный объект. Кабина оборудована всем необходимым, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями. К слову, для них услуга будет бесплатной.