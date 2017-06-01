Парад колясок переносится на 12 июня
01.06.2017 09:51
Парад колясок, запланированный в Выборге на сегодня, 1 июня, не состоится. Мероприятие перенесено на 12 июня из-за неблагоприятного прогноза погоды.
Парад колясок, запланированный в Выборге на сегодня, 1 июня, не состоится. Мероприятие перенесено на 12 июня из-за неблагоприятного прогноза погоды.
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