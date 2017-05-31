Билет на автобус до Светогорска можно забронировать заранее
Управление по транспорту Ленинградской области и одна из крупных компаний-перевозчиков реализовали проект «Предварительное бронирование». Теперь место в автобусе можно зарезервировать за сутки до отправления рейса.
В пилотном режиме новая система заработает с 1 июня на смежном межрегиональном маршруте № 810Д «пос. Мурино – Выборг – Светогорск». Бронирование заканчивается за час до отправления автобуса.
Звонки от жителей Ленинградской области на осуществление «брони» билетов принимаются по телефону – 8 (812) 309-10-10.
Администрация Ленинградской области в дальнейшем планирует внедрить подобную практику на большинстве маршрутов между районными центрами и Санкт-Петербургом.
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