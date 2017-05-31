В Выборгском районе стартует программа «Красивый двор»

31.05.2017 12:57

Глава администрации Выборгский район утвердил порядок общественного обсуждения объектов, которые будут включены в состав муниципальной программы благоустройства на 2017 год. Расширение этой программы идет благодаря реализации федерального народного проекта «Формирование комфортной городской среды», который в Ленобласти стартовал под названием «Красивый двор». Его особенность в том, что сами люди, а не чиновники, решат, где и какие площадки благоустраивать в первую очередь.

С 1 по 30 июня администрацией Выборгского района принимаются заявки по благоустройству дворовой территории от жителей. Сроки подачи ограничены.

Предложения принимаются в письменном виде по адресу: Выборг, ул. Советская, 12, кабинет № 42, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (с перерывом на обед) или по Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Все поступившие заявки учтут в сводном перечне, который будет представлен на обсуждение.

Включение в программу будет осуществляться по балльной системе, коллегиально. Федеральным проектом предусмотрены критерии, которые оцениваются баллами. Среди них: количество голосов, учтенных протоколом общего собрания, при рассмотрении вопроса о благоустройстве дворовой территории; участие собственников в благоустройстве за последние 5 лет (в частности, наличие клумб, проведение субботников, участие в конкурсах на лучший двор за последние пять лет и др.).

Не подлежат рассмотрению анонимные предложения, а также предложения, в которых не указаны координаты заявителя.

После окончания общественного обсуждения администрация Выборгского района приступит к разработке подпрограммы с учетом принятых решений Комиссии. Реализация проекта рассчитана на 5 лет и пройдет в два этапа: первый — 2017 год, второй — 2018 - 2022 год.