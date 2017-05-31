О мошенничестве, связанном с ЕГЭ, можно сообщить на Единый телефон доверия

31.05.2017 11:02

Сегодня выборгские выпускники школ пишут ЕГЭ по математике. Это один из двух обязательных предметов, который они должны сдать для получения аттестата о среднем образовании.

Между тем, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки принимает информацию о любых случаях мошенничества, связанного с выпускными испытаниями. Номер единого телефона доверия +7-495-104-68-38. По нему можно сообщать о незаконных предложениях по продаже контрольных измерительных материалов и вариантов заданий, а также о сайтах и группах в социальных сетях, предлагающих их приобрести.