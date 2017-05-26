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День пограничника выборжцы отметят на Батарейной горе

26.05.2017 17:44

Flag Pogran Voyska28 мая - День пограничника. В России в этом году отметят 99-ю годовщину образования пограничных войск. Ведомство было учреждено 28 мая 1918 года. Для Выборга пограничная служба – один из символов города воинской славы и его гордость. В этот день по традиции праздник пройдет на Батарейной горе. Разделить радость с сотрудниками пограничной службы приглашают всех горожан и гостей. В программе – показательные выступления по рукопашному бою, демонстрация работы кинологов и их четвероногих коллег, задержание нарушителей. Затем на сцену выйдут творческие коллективы. Будут работать детские аттракционы и полевая кухня. Начало праздника в 13 часов.

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