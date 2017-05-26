80 млн рублей получит Выборг на благоустройство территории

26.05.2017 13:45

В Ленобласти распределили средства на реализацию народного проекта «Красивый двор». Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко. В частности, по 80 млн рублей получат Выборг, Всеволожск и Гатчина. От 11 до 31 миллиона выделено Рощино, Ивангороду, Светогорску и Большой Ижоре.

Напомним, в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» жителям региона предстоит определить, какие именно дворы и общественные территории необходимо привести в порядок. Общая сумма, предусмотренная для благоустройства населенных пунктов области, превысит 1 миллиард рублей.