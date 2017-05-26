8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

80 млн рублей получит Выборг на благоустройство территории

26.05.2017 13:45

Detskaya Ploschadka140616В Ленобласти распределили средства на реализацию народного проекта «Красивый двор». Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко. В частности, по 80 млн рублей получат Выборг, Всеволожск и Гатчина. От 11 до 31 миллиона выделено Рощино, Ивангороду, Светогорску и Большой Ижоре.
Напомним, в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» жителям региона предстоит определить, какие именно дворы и общественные территории необходимо привести в порядок. Общая сумма, предусмотренная для благоустройства населенных пунктов области, превысит 1 миллиард рублей.

Более новые статьи:

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Мая 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Голосование

Сколько времени вы проводите в интернете?

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»