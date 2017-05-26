80 млн рублей получит Выборг на благоустройство территории
26.05.2017 13:45
В Ленобласти распределили средства на реализацию народного проекта «Красивый двор». Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко. В частности, по 80 млн рублей получат Выборг, Всеволожск и Гатчина. От 11 до 31 миллиона выделено Рощино, Ивангороду, Светогорску и Большой Ижоре.
Напомним, в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» жителям региона предстоит определить, какие именно дворы и общественные территории необходимо привести в порядок. Общая сумма, предусмотренная для благоустройства населенных пунктов области, превысит 1 миллиард рублей.
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